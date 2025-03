Seien wir ehrlich: Das ist wahrhaft royaler WGT-Besuch. John Lydon aka Johnny Rotten - der Mann, der mit den Sex Pistols die Anarchie in UK ausgerufen und die königliche Familie verspottet hat - schneit mit seinem Post-Pistols-Projekt Public Imgage Ltd. beim WGT 2025 vorbei. Knaller! Ja, man könnte sagen, Lydon hat mit seinen fast 70 Jahren auch schon bessere Jahre gesehen. Es stimmt, die verschiedenen Pistols-Reunions waren nicht immer erfolgreich wie gewünscht (legendär der Auftritt beim Roskilde Festival 1996: "If you continue, to throw broken bottles, we will just go home and fuck you"). Auch sonst gibt's nach wie vor genug Kontroverses rund um seine Person. Aber hey: Legende!