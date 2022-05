Viele WGT-Fans werden die Beuteltier Art Galerie im Leipziger Westen noch von Ausstellungen mit Kunst aus aller Welt aus den vergangenen Jahren kennen. Auch 2022 heißt es hier wieder "WGT trifft Kunst": zu sehen sind vor allem die surrealen Fotografien der Leipziger Künstlerin Jea Pics, die unveröffentlichte Bilder aus ihrer neuen Reihe "Hope" ausstellt. Nach zwei Jahren Pandemie will die Künstlerin mit ihren Fotografien, die düster und leuchtend zugleich sind, Hoffnung geben. Die Galerie zeigt zum WGT außerdem Fantastisches und Fabelhaftes – mit sechs bunten Collagen der australischen Künstlerin Susan Ilingworth, Illustrationen von Holger Much und einer Lesung des Fantasy-Autors Christian von Aster. In der Galerie im Leipziger Süden sind die Fotografien der Künstlerin Jea Pics ausgestellt, die mit 3D-Technik arbeitet. Bildrechte: /Jea Pics

Weitere Informationen zur Ausstellung "WGT trifft Kunst"

Ausstellung vom 3. bis 24. Juni 2022



Mit Fotografien von Jea Pics, Collagen von Susan Illingworth und Illustrationen von Holger Much.



Beuteltier Art Galerie

Könneritzstraße 24

04229 Leipzig



Öffnungszeiten:

Pfingstfreitag bis -Sonntag: 13 bis 18 Uhr

Pfingstmontag: 13 bis 16 Uhr



Der Eintritt ist frei.



Sonntag, 6. Juni, 16 Uhr:

Lesung von Christian von Aster

In zwei Führungen anlässlich des Wave-Gotik-Treffens wird im Ägyptischen Museum Leipzig die Thematik Tod und Vergänglichkeit aus Sicht der altägyptischen Kultur beleuchtet. Diese ist damit völlig anders umgegangen als Menschen heute: Der Tod wurde nicht als etwas Negatives betrachtet – statt dem Ende des Lebens wurde dem Übergang in ein neues entgegen gesehen. In den Sonderführungen zum WGT werden verschiedenste Objekte zum Thema Totenkult gezeigt. Dazu gehören Grabstatuen, verschiedene Särge, Modelle von Gräbern und Mumien. Besondere Highlights sind dabei ein über 2 Meter großer Holzsarg, der mit filigranem Relief dekoriert ist sowie die vollständige Grabausstattung eines Priesters. Im Ägyptischen Museum Leipzigs stehen Tod, Gräber und Särge nicht nur zum Wave-Gotik-Treffen im Fokus. Bildrechte: imago/Stefan Noebel-Heise

Mehr Informationen zur Führung Ägyptischem Museum

- Georg Steindorff-

der Universität Leipzig

Goethestraße 2

04109 Leipzig



Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 13 bis17 Uhr

Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr

Pfingsmontag 10 bis 17 Uhr



Samstag, 4. Juni, 15:30 Uhr:

Zwei parallele Sonderführungen zum Thema "Leben im Dies- und Jensseit" (eine in deutscher, eine in englischer Sprache)



Während der Führung gilt Maskenpflicht.



Mit WGT-Bändchen ist der Eintritt ins Museum sowie die Teilnahme an der Führung frei.

Neben Schätzen aus der Pflanzen- und Tierwelt beherbergt das Leipziger Naturkundkundemuseum auch eine archäologische Sammlung. Was man aus dieser über das Sterben und die damit verbundenen Rituale und Praktiken im vorgeschichtlichen Mitteldeutschland ableiten kann, erklärt der Museumsarchäologe anlässlich des WGT's in einem spannenden Vortrag. Mit konkreten Beispielen aus unterschiedlichen Epochen wird gezeigt, wie sich die Bestattungsriten über die Jahrtausende hinweg verändert haben. Die Antwort auf die Frage, ob das Sterben in der Vorgeschichte tatsächlich schöner war, können Besucher und Besucherinnen zum WGT im Naturkundemuseum herausfinden. Das Naturkundemuseum Leipzig hält fürs WGT-Publikum schaurige Ausstellungsobjekte bereit. Bildrechte: dpa

Mehr über den Vortrag Naturkundemuseum Leipzig

Lortzingstraße 3

04105 Leipzig



Öffnungszeiten:

Pfingstfreitag bis --Montag: 9 bis 18 Uhr



Freitag, 3. Juni, 15 Uhr:

Vortrag über "Schöner Sterben in der Vorgeschichte" von Dr. Jörg Frase



Eintritt:

Erwachsene: 2 Euro

Ermäßigt: 1 Euro

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: kostenfrei

Am Pfingstwochenende tobt auf dem Leipziger Markt das Stadtfest – Ruhe und Stille herrschen dagegen in Gewölben unter der Erde, die in einer Führung des Stadtgeschichtlichen Museums erkundet werden können. In den unterirdischen Gängen und käfigartigen Zellen stehen noch eine beachtliche Anzahl von Straf- und Folterinstrumenten aus vergangenen Jahrhunderten, die von der grausamen Rechtsgeschichte der Stadt zeugen. Mehr über die Folterkammern und Verliese können Interessierte in der Dauerausstellung im Alten Rathaus erfahren, in dem das Stadtgeschichtliche Museum weitere Führungen und Workshops zum WGT anbietet.