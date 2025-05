Schwarzer Samt, Spitze und Sonnenschirme: Am Freitag verwandelt sich der Clara-Zetkin-Park in Leipzig in ein Meer aus Reifröcken, Fracks und kunstvollen Hüten. Das Viktorianische Picknick zählt in jedem Jahr zu den beliebtesten und meistfotografierten Momenten des Wave-Gotik-Treffens – stilvoll, verspielt und offen für alle. Was einst als lockeres Treffen begann, ist heute ein aufwendig inszeniertes Gesellschaftsereignis.