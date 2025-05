Haben Sie schon einmal einen Goth rennen sehen? Das ist sehr unwahrscheinlich, denn man pflegt in der Szene eine abgemessene, bewusste Gangart. Man schreitet, stolziert, stiefelt, flaniert und schwebt bisweilen. Das Maximale ist ein schnelles Gehen. Aber niemals bewegt man sich so rasant, dass es unter den Verdacht einer sportlichen Aktivität fallen könnte. Man lässt sich Zeit, schließlich kann man ja auch die nächste Bahn nehmen.

Dass Schwarz die Standardfarbe der Szene ist, ist allgemein bekannt. Mittlerweile haben sich auch Farbtupfer in die Monochromität eingeschlichen, seien es neonfarbene Kleidungsaccessoires oder alle nur denkbaren Haarfarben. Aber wissen Sie, wie Sie so richtig beim WGT auffallen – und zwar negativ? Indem Sie beim EBM-Konzert im Hawaiihemd vor der Bühne stehen. Oder in Fußballmontur am Viktorianischen Picknick teilnehmen wollen. Tun Sie das niemals. In Ihrem eigenen Interesse!