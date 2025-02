Wer als "Normalo" zum Viktorianischen Picknick geht, sollte sich bewusst machen, wie viel Aufwand und Mühe die WGT-Gäste investieren, um hier für einen Nachmittag so stilecht wie möglich auf Zeitreise in die Epoche der Herrschaft von Queen Victoria im 19. Jahrhundert zu gehen. Hier wird die damals in Mode gekommene Picknick-Kultur in allen Details von der Kleidung über Frisuren, Accessoires und mitgebrachte kulinarische Köstlichkeiten wiederbelebt und zelebriert – und das alles mit Gleichgesinnten zu tun, macht das Erlebnis perfekt. Wer das respektiert und wertschätzen möchte, wird darauf achten, diese Gesamt-Inszenierung nicht zu stören. Also bitte nicht mittendurch marschieren oder sich mit seinen Campingmöbeln dazwischenbrezeln.