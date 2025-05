Bildrechte: MDR/Jeannine Völkel

Bildergalerie Schwarze Romantik: Die schönsten Paare des WGT Leipzig

27. Mai 2025, 12:26 Uhr

Beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig zeigt sich jedes Jahr aufs Neue: Liebe kennt keine Grenzen – und hat viele Gesichter. Ob im opulenten Barockstil, als futuristische Cybergoths oder in kunstvoll gestalteten Steampunk-Outifts – wir haben die schönsten, kreativsten und verliebtesten Paare vom Wave-Gotik-Treffen 2024 in diesen Bildern festgehalten: