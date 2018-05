Bildergalerie Das Beste aus dem Live-Blog zum WGT 2018

Das Wave-Gotik-Treffen 2018 in Leipzig ist vorbei. Unsere Reporter Sabrina, Juliane, Franziska und Simon waren an allen Festivaltagen mittendrin und haben bis in die Nacht gebloggt. Beim Viktorianischen Picknick haben sie nicht nur außergewöhnliche Gewänder gesehen, sondern auch Wundermaschinen. In der Leipziger Innenstadt trafen sie auf Brautpaare, die stilecht in Schwarz geheiratet haben, Leichenwagen drehten ihre Runden - und überall begegneten sie Menschen, die fürs WGT viel Liebe in ihre aufwendigen Outfits und Accessoires gesteckt haben. Hier eine Auswahl ihrer besten Posts.