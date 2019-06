Der Mond fasziniert seit jeher – in der Literatur, im Film, in der Kunst. Aber was macht ihn so geheimnisvoll?

Der Mond fasziniert seit jeher – in der Literatur, im Film, in der Kunst. Aber was macht ihn so geheimnisvoll? Bildrechte: IMAGO

Kleine Kulturgeschichte des Mondes Faszination Mond: "Schau. Er ist dein Spiegel"

Der Mond ist nicht nur ein Lieblingsmotiv der Romantik und Schwarzen Romantik, er scheint auf verblüffende Weise auch allgegenwärtig in der Literatur, der Kunst, der Musik und im Alltag. Ob in Songs wie "Who Killes Mr. Moonlight" von Bauhaus, in Gemälden wie Caspar David Friedrichs "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" oder in Filmen wie "Man in the Moon" und "Iron Sky". Der Mond bietet verschiedene lunare Schicksale: das Unheimliche, das Märchenhafte; der Mond als Ort alles Verlorenen, als Ziel der Raumfahrten, als feminine Göttin oder eingefangen in Flaschen im Supermarkt-Regal. Aber warum fasziniert er die Menschheit so?

von Jan Dörre, MDR KULTUR