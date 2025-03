Dabei wurde der Begriff des Pique-Niques Mitte des 17. Jahrhunderts in Frankreich, konkret 1649 in Paris, gar nicht fürs Draußen-Essen geprägt, sagt Charlotte Trümpler, die vor einigen Jahren eine große Ausstellung zur Kulturgeschichte des Picknicks im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt/Main kuratierte.



Drinnen in einem Salon traf man sich demnach zum "Aufpicken einer Kleinigkeit", jeder beteiligte sich an den Kosten. Erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts sei damit das ungezwungene Gelage im Freien gemeint. Auf die Idee erheben allerdings auch die Briten Anspruch, pick-nick übersetzen sie wohl nicht mit Kleinigkeit, sie betonen eher den Moment des Genusses.

Genießen konnte die schönen Momente draußen an der frischen Luft zunächst vor allem die höfische Gesellschaft. Draußen bedeutete, dem steifen Zeremoniell der Paläste, etwa den Tischsitten zu entfliehen. Etwa während einer königlichen Jagd. Die Historikerin Janet Morgan verweist auf einen Holzschnitt aus dem Jahr 1575, der Königin Elisabeth I. zeigt; "mit ihren Hofleuten in einem Gehölz sitzend, ein Tuch vor ihr auf der Erde ausgebreitet, wie sie Taubenpastete mit den Fingern isst".



Besonders oft findet Queen Victoria (1819–1901) in Betrachtungen zur Kulturgeschichte des Picknicks Erwähnung. Demnach traf sie dafür umfangreiche Vorbereitungen im schottischen Balmoral Castle, während ihr Gatte Albert auf der Jagd umherstreifte. Dass Proviant und Gerätschaften zur rechten Zeit am verabredeten Ort eintrafen, und das selbst im Oktober, dafür sorgte sie Morgan zufolge eisern. Bildrechte: imago images / Artokoloro

Picknicks kamen in Victorias Regierungszeit groß in Mode. Die High Society traf sich nicht im schottischen Hochland, sondern am Rande der Cricketmatches in Eton, beim Derby von Epsom oder der Regatta von Henley, wo Diener den Champager reichten. Wer heute an einem solchen kostenpflichtigen Picknick-Event teilnehmen will, sollte sich vorher auf den Websites über Wartelisten, erlaubte Speisen und Getränke informieren, empfiehlt Janet Morgan. Spontan geht gar nichts, drei Jahre im Voraus müsste man sich in Ascot anmelden "für jene begehrten Tage, an denen Mitglieder der Königsfamilie aus Windsor Castle mit der Kutsche kommen".



Eine Flasche Champagner sei pro Person und ab 18 erlaubt; Bier, Cider, Schnäpse, Wein, Pimm oder ähnliche Getränke ausdrücklich verboten. Picknickkörbe und Taschen würden beim Einlass durchsucht. Und vom Thema Kleidung sei man an den Rennbahnen offensichtlich besessen, erklärt Morgan. Für den Derby Day von Epsom gelte für die Herren: "schwarzer oder grauer Gesellschaftsanzug mit Zylinder, Dienstuniform oder vollständige Nationaltracht" tragen. In der Nähe der Parkplätze soll es entspannter zugehen. Bildrechte: imago/UIG

Es muss nicht unbedingt lauschig und sonnig sein. Vor allem dann nicht, wenn es um Krone und Empire geht. Aus heutiger Sicht verstörend reisten viktorianische Picknicker einst bis an die Schlachtfelder auf der Krim, wo die Briten 1854 bis 1856 gemeinsam mit den Franzosen gegen die Russen kämpften. Die Revolution des Transportwesens mit Eisenbahn und schnelleren Dampfschiffen machte es möglich.



Den Proviant lieferte Fortnum & Mason in Picknickkörben. Spezialisiert auf feine Speisen für die Aristokraten hatte das Unternehmen nun "luxuriöse Dosengerichte wie Geflügel und Wild in Aspik, mit Wurstbrät umhüllte hartgekochte Eier (Schottische Eier), Schildkrötensuppe, Wildschweinkopf mit Pistazien und Trüffeln, Gänseleberpastete, eingelegte oder grüne Trüffel, angemachter Schinken und Zunge, russische Ochsen- und Rentierzungen, eingelegte Krabben, Mangos aus Bombay" im Angebot. Doch nicht mehr nur die Oberschicht reiste neugierig geworden durch die Medienberichte ins Kriegsgebiet: Noch unverheiratete junge, bürgerliche Damen hofften, dort vielleicht ihren Mann fürs Leben zu finden und eine Ehe anzubahnen, wie die Historikerin Diana Noyce recherchierte. Bildrechte: imago images / Danita Delimont

Nicht also nur die Tischsitten lockerten sich mit dem Drang ins Freie. Das Zusammensein auf einer Decke unter Bäumen, mit Blick aufs Meer, die Berge oder unter Umständen ein Schlachtfeld half, sich näherzukommen und unbeobachtet anzubändeln. Anders als zuhause, wo sich Frauen und Männer nach dem Essen in getrennte Räume zurückzogen.



Für die aufkommende Lässigkeit steht ein Bild von Édouard Manet aus dem Jahr 1863: "Le Déjeuner sur l’herbe" – das "Frühstück im Grünen" zeigt zwei Paare. Die jungen Männer sind im Gehrock, die Frauen nackt "und das auf einer etwa zwei Meter mal zwei Meter sechzig großen Leinwand" und "nicht im intimen Kleinformat des erotischen Genres". So erklärt die Kunsthistorikerin Ursula Renner, warum das Gemälde damals Skandal machte. Für sie versinnbildlicht es auch das "Picknick-Prinzip": "Fülle und Überfluss genauso wie Improvisation und Unordnung, ein sinnliches laisser-faire". Die Künstler, vor allem die Impressionisten begannen, dieses Sujet zu lieben. Bildrechte: IMAGO / UIG