Studiosession Joachim Witt mit "Refugium" beim WGT 2019

Hauptinhalt

Mit "Goldener Reiter" sang sich Joachim Witt in die Hitparaden der Achtziger-Jahre. Erst 20 Jahre später konnte der Star der Neuen Deutschen Welle mit "Die Flut" wieder einen Chart-Hit landen – bevor es dann wieder ruhig um ihn wurde. Nun ist Witt mit seinem neuen Album "Refugium" beim Wave-Gotik-Treffen 2019 in Leipzig zu erleben. Zuvor war er in der MDR KULTUR-Studiosession zu Gast – und hat einen Einblick in sein Album und seine aktuellen Projekte gegeben.