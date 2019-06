Die WGT-Bändchen sind besorgt, die Zelte der WGT-Besucher auf dem agra-Gelände in Leipzig-Markleeberg sind aufgebaut, das WGT 2019 beginnt. In unserem MDR KULTUR-WGT-Ticker berichten wir in den kommenden vier Tagen live über das Festivalgeschehen, das sich auch in diesem Jahr wieder über ganz Leipzig erstreckt.