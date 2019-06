Sonntag, 09.06. WGT-Ticker: Das bringt der Festival-Sonntag

Wave-Gotik-Treffen 2019, Tag 3: Auch am Pfingstsonntag sind wir mit dem MDR KULTUR-Ticker mittendrin beim WGT und berichten über die Highlights des Tages. Und das sind jede Menge, denn in diesem Jahr treten mehr als 150 Künstler beim WGT auf – und das ist nur das musikalische Programm. Auf dem Lineup für Sonntag stehen u.a. Cradle of Filth aus Großbritannien und die deutsche Band Faun. Ganz ohne WGT-Bändchen können die exklusiven MDR KULTUR-Studiosessions mit Laura Carbone und Mila Mar in der Moritzbastei besucht werden.