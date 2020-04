Corona-Pandemie Wave-Gotik-Treffen 2020 abgesagt

Das 29. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig findet nicht statt. Wie der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung in einem Gespräch mit dem Lokalsender Leipzig Fernsehen sagte, wurde das WGT 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Ursprünglich sollte das Festival am Pfingstwochenende vom 29. Mai bis zum 1. Juni stattfinden.