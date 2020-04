Die Veranstalter des Wave-Gotik-Treffens wollen das WGT 2020 trotz der Corona-Krise zu Pfingsten in Leipzig stattfinden lassen. Man arbeite weiterhin an unterschiedlichen Wegen einer Umsetzung und wolle ein Treffen der schwarzen Szene am traditionellen Termin ermöglichen, teilen die Organisatoren auf ihrer Webseite und bei Facebook mit. Ein offizielles Verbot seitens der Stadt Leipzig gebe es bislang nicht, so die Veranstalter.