In den sozialen Netzwerken reagierten die Fans enttäuscht, vor allem aber über die Kommunikation der Festivalleitung in den vergangenen Wochen. Nachdem bereits am Mittwoch (6. Mai) für den Freitag (8. Mai) eine Entscheidung angekündigt worden war, dauerte es letztlich bis 21:18, bis die Veranstalter sich äußerten. Unterdessen wurden die Kommentare der Festivalfans im Laufe des Tages immer zynischer. Unter anderem wurde gefragt, ob denn der achte Mai diesen Jahres gemeint gewesen sei. Weiter hieß es "Was soll die Hinhaltetaktik" und dass man auf so ein Verhalten der Veranstalter verzichten könne.

WGT-Besucherin 2019 Bildrechte: MDR/Jeannine Völkel