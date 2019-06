Doku "The Golden Age of Darkness" Wie Goth die Welt eroberte

Geschichten beginnen eben manchmal da, wo man es am wenigsten erwartet. Zum Beispiel in Bayreuth, wo seit Wagner musikalisch nicht viel passierte: 1989, im Jahr des Mauerfalls gründen Stefan Ackermann und Bruno Kramm dort ihre Band Das Ich. Ganz in Schwarz, mit auftoupiertem Haar inszenieren sie sich im Geist der New Wave- und Gothic-Helden der frühen Achtziger. Sie verbinden düstere elektronische Musik mit nihilistischer Lyrik inspiriert von Friedrich Nietzsche, Trakl oder Gottfried Benn. "Gottes Tod" heißt einer ihren ersten Hits. Der Sound trifft das Lebensgefühl vieler Jugendlicher, die mit ihnen die "Neue Deutsche Todeskunst" statt Hedonismus praktizieren wollen. Über die Anfänge sagt Bruno Kramm:

Alles, was mit dem Untergang zu tun hatte, wurde (gesellschaftlich) ausgegrenzt. Deswegen war es uns so wichtig, genau dafür eine Sprache zu finden; eine neue Form von Musikalität, die sich – so wie alles in dieser frühen Gothic-Szene – mit dem Sterben, mit dem Tod beschäftigt. Anders als der fröhliche Techno, der letztlich das Gegenmodell war, zu dem, was wir gemacht haben.

Techno, seit den 80er-Jahren weltweit auf dem Vormarsch, wird in den 90er-Jahren Mainstream. Wochenendlange Raves begeistern ein junges feierwütiges Publikum. Was in Berlin als kleiner Umzug beginnt, ufert Mitte der Neunziger zu einer gigantischen Massenparty aus; der Love Parade. Nach all den politischen Bedrohungen der Achtziger gibt es scheinbar nicht mehr so viel, weswegen man sich Sorgen machen müsste. Friede, Freude, Eierkuchen? Dieses Lebensgefühl teilen Gruftis nicht.



Aber auch die schwarze Szene findet in der neuen elektronischen Musik ein Zuhause. Beispielsweise in der Electronic Body Music. Der Sound von Bands wie FRONT 242 klingt alles andere als unbeschwert. Auch deutsche Bands wie Deine Lakaien und Project Pitchfork schlagen düstere Töne an. Formationen wie AND ONE eifern nicht nur optisch Ikonen wie Depeche Mode nach. Dass gerade jetzt so viele Bands auf den Plan treten, erklärt der Musikjournalist Ecki Stieg auch mit dem Aufkommen der Sampler: Damit sei es einfacher geworden, Musik zu produzieren. Zum Beispiel in den Duo-Konstellationen "Sänger, Keyboarder, fertig".