1815 brach in Indonesien der Vulkan Tambora aus, drei Jahre später sollte dadurch ein Monster auf die Welt losgelassen werden, das sie bis heute in Atem hält: Im Jahr 1818 wurde Mary Shelleys Roman "Frankenstein " veröffentlicht.

Es scheint, als hätten die Schatten, die damals einen großen Teil der Welt verdüsterten auch das Tor zur Dunkelheit einen Spalt weit offen gehalten. Hindurch schlüpften zwei literarische Gestalten, die bis heute die Fantasie der Menschen anregen: Frankensteins Monster und der Vampir. Entstanden sind beide 1816 in der Villa Diodati am Genfersee in der Schweiz. Dort wollten vier Literaturbegeisterte eine beschauliche Zeit verbringen: der düster-romantische Dichter Lord Byron mit seinem Leibarzt John Polidori, der Schriftsteller Percy Bysshe Shelley sowie dessen künftige Ehefrau Mary Godwin, die spätere Mary Shelley.

Auf diesem Buchcover sieht Frankensteins Monster Ende des 19. Jahrhunderts eher imposant als gruslig aus. Bildrechte: IMAGO

Die Geschichte ist bekannt: Der Wissenschaftler Viktor Frankenstein schuf aus Teilen von Toten eine menschliche Kreatur und erweckt sie mit wissenschaftlichen Mitteln zum Leben. Doch er erschrickt vor seiner eigenen Tat und flieht. Das von ihm geschaffene Wesen kennt keine Moral, da ihm auch keine Erziehung angediehen ist. So tötet es ohne bösen Willen. Bei den Menschen trifft es auf starke Abneigung, zunächst nur wegen seiner Hässlichkeit.



In seiner Einsamkeit bittet die Kreatur Frankenstein um eine weibliche Begleitung. Dieser beginnt das Werk zunächst, doch aus Angst vor den unkalkulierbaren Folgen, beispielsweise wenn beide Kinder bekommen würden, zerstört er die fast fertige weibliche Schöpfung wieder. Die einsame Kreatur sieht dies und sinnt nun auf Rache. So tötet er - diesmal ganz bewusst - Frankensteins Braut in der Hochzeitsnacht. Sein Schöpfer soll den gleichen Schmerz erfahren, wie das Monster. Es beginnt eine Jagd der beiden aufeinander, die letztlich beide das Leben kostet.