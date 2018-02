Oliver Reese: Bertolt Brecht, der ja ein Lyriker war, aber eben auch ein Dramatiker, war der Meinung, dass es im Theater noch schöner ist, wenn die Menschen mit einem moralischen Gewinn aus der Vorstellung gehen. Und er glaubte daran, dass das deutlicher wird, wenn man ihnen nicht nur eine gute Geschichte erzählt, sondern wenn einem diese Geschichte mit einigen Tricks so sehr vom Leib gehalten wird, dass er immer auch sieht: Wie ist das gemacht und was soll mir das erzählen, statt einfach nur von einer packenden Story überwältigt zu werden. Da hat Brecht den Verfremdungseffekt eingebaut, und das führt dazu, dass es eben nicht nur ein dramatisches Ereignis ist, sondern ein geradezu episches, bei dem ich ähnlich distanziert wie beim Romanlesen, auf die Bühne schaue.

Die Gegenwart ist doch aber so eingestellt, dass sie eher die großen Gefühle sucht – überall wird emotionalisiert und dramatisiert. Was hat Brecht dem heutigen Theater dann noch zu sagen?

Ich hab ja auch, nicht zu Unrecht, glaube ich, gesagt – es war ein Trick von Brecht. Der hat versucht, sich selber ein Bein zu stellen, denn gleichzeitig da er so ein genuiner und packender Dramatiker war, hat er ja sehr starke Geschichten – man muss nicht sagen erfunden, aber gefunden und benutzt. Shakespeare hat auch nur Geschichten gefunden, keine einzige selber erfunden, zum Beispiel "Der Kaukasische Kreidekreis". Was ist stärker als nicht die Frau zwischen zwei Männern, sondern von einer Frau zwischen Kind und einer zweiten Frau, die an dem Kind zerrt. Zwei Mütter und ein Kind – eine unglaublich emotionale Geschichte, die Brecht dann mit seinen Zwischenüberschriften, mit seiner zweiten Geschichte um den Richter Azdak verkompliziert hat. Aber der Kern, die Grusche als die gefühlte Mutter – das ist doch eine urdramatische Geschichte. So spielt es Stefanie Reinsperger bei uns auch allabendlich auf der Bühne, umjubelt und ausverkauft. Also der Dramatiker Brecht zieht auf alle Fälle ein Publikum.