Um Ambivalenzen geht es auch der jungen Theater- und Prosaautorin Amanda Lasker-Berlin. Sie wirft, und das ist durchaus eine Ausnahme unter den Neuerscheinungen, in ihrem Roman "Elijas Lied" einen Blick auf Frauen in einer prominenten rechten Bewegung, den "Identitären": Frauen werden hier meist als Anhängsel einer männlich geprägten rechten Kultur gesehen, die eine eindeutige Rollenverteilung vorsieht: starke Männer, schöne, fügsame Frauen. Sich für eine Ideologie einzusetzen, die die eigenen Rechte schwächen will – aus diesen absurden inhaltlichen Brüchen entstehe ein sehr zerrissenes Selbstbild, meint Lasker-Berlin. Die Autorin zeichnet diese Zerrissenheit anhand ihrer Romanfigur Loth nach. Deutlich wird ihre menschenverachtende Haltung, aber auch die Verstörung, die in ihr am Werk ist.

Frauen bei einer Demo der Identitären Bewegung Bildrechte: imago/Christian Mang