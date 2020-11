Corona-Demos Wie die Friedliche Revolution von "Querdenken" vereinnahmt wird

Der ehemalige Pfarrer Christoph Wonneberger, der die Demo am Samstag mit vorbereitet, sagte Mitte Oktober in einer Rede: "Ich bin ein Provokateur. So jedenfalls hat mich die Stasi vor 40 Jahren eingeschätzt. Sie haben eine Akte angelegt: 'Provokateur', fast 10 Jahre lang. Was ist ein Provokateur? Einer der aufschreckt, etwas herausfordert, etwas Neues hervorbringen will." Heute sehe er viele Provokateure, anders als damals sei er nicht vorne dran, sondern mitten drin. Christoph Wonneberger – dessen Verdienste an der friedlichen Revolution sehr wohl zu schätzen sind – provoziert in der Tat. Vor allem aber andere ehemalige Bürgerrechtler oder auch Historiker wie Achim Beier.