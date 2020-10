Sein Urteil über heutige Spielpläne wirkt energisch: "Unsere Konzertprogramme sind momentan sowas von vergangenheitsfixiert!", sagt Ekkehard Klemm, der Dirigent und Initiator der Tagung "Zukunft(s)Orchester". Musik der Zeit werde mit 15, 20 Minuten an den Beginn von Programmen verbannt. Dabei seien zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten "unsere direkten Freunde, unsere Nachbarn". Wir würden sie strafen "mit einer schmählichen Verachtung, indem wir sie nur nebenbei wahrnehmen". Deshalb ermuntert Klemm die Orchester, lange, aktuelle Werke in den Mittelpunkt von Konzerten zu stellen.

Auch aus historischer Sicht lässt sich für modernere Konzertprogramme argumentieren. So war es laut Klemm undenkbar, dass zur Zeit Mendelssohns in Leipzig, als das bürgerliche Konzert entstanden ist, ein Sinfoniekonzert erklang mit 250 Jahre alter Musik: "Sondern es war selbstverständlich alles zeitgenössische Musik."

Bei der Fachtagung "Zukunft(s)Orchester" an der Hochschule für Musik in Dresden diskutierten Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland über die Zukunft der Orchesterausbildung. Dabei wurde deutlich: Die Anforderungen an Musikstudierende werden vielfältiger. So rät der Rektor der Hochschule Axel Köhler den Studierenden, selbst kreativ zu werden, zum Beispiel in den sozialen Medien: "Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat, als die Orchester entstanden sind. Dagegen muss man sich behaupten, damit muss man sich aber auch vernetzen. Die Fähigkeiten gilt es neben der puren Ausübung von Musik auszubilden."