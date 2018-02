Eine riesige Spannbreite von Charakteren hat Dafoe gespielt, in mittelmäßigen wie grandiosen Filmen. Er spielte bei Martin Scorsese in "Die letzte Versuchung Christi" einen zerrissenen Menschen namens Jesus von Nazareth, der angesichts seiner Aufgabe als Messias verzweifelte.

Willem Dafoe als Jesus in "Die letzte Versuchung Christi" Bildrechte: IMAGO

Er spielte bei David Lynch in "Wild at Heart" einen der verstörendsten Bösewichte der Filmgeschichte, der sich nach dem angeblich vollkommen unkomplizierten Überfall den Kopf mit einer Schrotflinte wegschoss, er spielte in "Shadow of the Vampire" den Schauspieler Max Schreck, der seinerseits bei F.W. Murnau den Vampir Nosferatu spielte und sich als wirklicher Vampir erweist. Und er gab den skurrilen Auftragsmörder in dem wunderbaren, skurrilen "Grand Budapest Hotel" von Wes Anderson.