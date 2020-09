Bautzen Festival "Willkommen Anderswo 2020" bringt Menschen und Kulturen zusammen

Das Theater Bautzen will mit dem Festival "Willkommen Anderswo - Wider alle Grenzen" Brücken zwischen Menschen und Kultur schlagen. Das Festival findet zum dritten Mal statt: Angefangen habe alles mit den unrühmlichen Vorgängen von 2016, als junge Migranten durch die Stadt Bautzen getrieben wurden, sagt Lutz Hillmann, Intendant des Theaters in Bautzen. Das sei auch für ihn ein einschneidendes Erlebnis gewesen und man habe damals überlegt, was man den rassistischen Ausschreitungen entgegensetzen könne. Das Theater sei mit seinen Mitteln ein guter Raum, um sich kennenzulernen. Gerade Jugend- und Amateurtheater könnten hier gut miteinander und auch mit dem Publikum, also den Anwohnern, arbeiten. Es sei eine pädagogisch-sozialisierende Veranstaltung, so Hillmann.