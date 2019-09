Willy Brandt wird bei der Bundestagswahl im Herbst 1969 der erste sozialdemokratische Bundeskanzler. Die Wahl ist spannend, am Ende wird‘s knapp: CDU und CSU stellen zwar die stärkste Fraktion, allerdings verlieren sie Stimmen. Die FDP rutscht bedenklich in die Nähe der Fünf-Prozent-Hürde ab. Einzig die Sozialdemokraten gewinnen dazu. Das reicht schließlich relativ knapp für eine SPD-FDP-Regierung. Brandt war unterstützt worden von einer Wählerinitiative, der sich Prominenten aus Kunst und Kultur angeschlossen hatten.

Eine neue Politik ist gefragt – nach innen und nach außen. Der Kanzler verfolgt gemeinsam mit seinem engen Vertrauten, Staatssekretär Egon Bahr, unbeirrbar seine Ost-Politik, auch gegenüber der DDR. In seiner ersten Regierungserklärung 1969 bekennt Brandt: "Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland; ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein."

Nach der Rückkehr aus der Emigration hatte der politische Aufstieg Brandts begonnen: Regierender Bürgermeister von Westberlin, auch während des Mauerbaus, dann in der ersten Großen Koalition Außenminister und Vizekanzler im Kabinett Kiesinger.

Willy Brandt war ohne Zweifel der charismatische Kanzler der Bundesrepublik. Als Bürgermeister von Berlin international anerkannt, gleichzeitig politisch und von seiner Biographie her hoch umstritten. Er war eine selten polarisierende Figur.

Bundeskanzler Willy Brandt 1970 während des Kniefalls vor dem Denkmal für die Opfer des Warschauer Ghettos in Warschau. Bildrechte: IMAGO

Indes: International hoch anerkannt, gerät Brandt innenpolitisch zunehmend in Bedrängnis. Zwar kann er die Ratifizierung der Ost-Verträge im Bundestag bei Stimmenthaltung der CDU/CSU durchsetzen und wird 1972 nach einem SPD-Wahlsieg als Bundeskanzler bestätigt. Doch die Öffnung nach Osten erkauft sich Brandt auch mit einer Abschließung nach innen. Dem Vorwurf der Kommunistenfreundlichkeit stellt er den Radikalenerlass entgegen. Auch in den Reihen der Genossen knirscht es. War Brandt nicht mit dem Motto "mehr Demokratie wagen" angetreten?

Immer öfter wird nun eine "Führungsschwäche" von "Willy Wolke" ausgemacht. Ölkrise und Konjunktureinbruch, autofreier Sonntag in Wanne-Eickel statt eines großen Auftrittes in Moskau. Der erfolgreiche Visionär Brandt steckt in den Mühen der Ebene. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner stichelt gegenüber Journalisten, der Kanzler sei "entrückt, abgeschlafft".