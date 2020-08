Wim Wenders in den 70er-Jahren Bildrechte: imago images/United Archives Als Gegenentwurf zu "Hammett" dreht Wenders mit "Paris, Texas" 1984 dann diesen magischen Film über einen Mann, der seinen Sohn sucht. "Paris, Texas" war eine Art Wiederauferstehung, zu der Wenders sagt: "Ich konnte auch nicht zurückkommen, sozusagen unverrichtete Dinge. Konnte ich vor mir selbst nicht. Ich konnte aus Amerika also nur wieder raus und zurück nach Europa, wenn ich das Ding gemacht hatte, weswegen ich überhaupt erst hingegangen war."

Missverständnisse

Doch schon der Film "Paris, Texas" – der in Cannes mit einer Goldenen Palme geehrt wird, in den USA allerdings ein Flop ist – enthält ein Missverständnis. Wenders war immer auf der Suche nach den großen Geschichten in den großen Landschaften. Auch in den Stadt-Landschaften, so wie seine Vorbilder John Ford oder Nicolas Ray. Doch zu deren Lakonie und Einfachheit fand der europäische Filmemacher nicht. Wenders hakte sich häufig fest zwischen der Poesie der makellosen Bilder und dem Überhang von Pathos. So auch in "Don't Come Knocking" von 2005 oder danach in "Palermo Shooting".

Wenders 2005 beim Dreh von "Don't Come Knocking" Bildrechte: imago images/Mary Evans

Erfolg ist ein hinterhältiges Monster

Dass der Erfolg im Leben eines Filmemachers ein hinterhältiges Monster ist, das hat Wenders immer wieder erfahren müssen. Neun Jahre nach "Paris, Texas" drehte er "In weiter Ferne, so nah". Ein Flop. Wenders sagt dazu: "Das ist dann ein Film, der in Deutschland sozusagen überhaupt nicht stattgefunden hat. Der ist sozusagen nicht wahrgenommen worden. Das war damals eine große Enttäuschung und ich habe das Gefühl gehabt, vor allem nach dem Fiasko von 'In weiter Ferne, so nah', dass nichts ginge mit einem weiteren Film in Deutschland."

Eines der magischen Bilder des Wim Wenders: Bruno Ganz als Damiel in einer Szene des Films "Der Himmel über Berlin" (1987) Bildrechte: picture alliance / -/StudioCanal

Oscar-Nominierungen

Und so wechselt Wim Wenders Mitte der 1990er-Jahre zeitweise in ein anderes Genre: Der Spielfilm-Regisseur, der immer schon Fotograf war, wird nun auch Dokumentarfilmer. "Buena Vista Social Club" von 1999 und die Doku "Pina" (2011) und "Das Salz der Erde" (2014) bringen ihm gar Oscar-Nominierungen ein. Doch der große Spielfilm, trotz des Achtungserfolgs des 3-D-Films "Every Thing Will Be Fine" von 2015, er will Wim Wenders nicht mehr gelingen.

Der Musikfilm "Buena Vista Social Club" war ein Erfolg für Wim Wenders Bildrechte: imago images/Mary Evans