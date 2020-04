Glatzeder spielte mit "Paul" einen angepassten DDR Bürger, der durch die Liebe aus der Bahn geworfen wird. Eine sehr sinnliche Geschichte, für die er eine Idealbesetzung war, in einer Hippie-Ästhetik die die Unbedingtheit der Liebe feiert. In einer doch sehr Betonhaften Gesellschaft, in der alles vorgeschrieben und geregelt war, ist die Liebe plötzlich eine anarchische Himmelskraft. Man darf dabei Glatzeders ganz besonderen visuellen Reiz nicht vergessen, mit dieser zerschlagenen Nase. Man hat ihn ja immer mit Belmondo verglichen, doch das ist viel zu klein und viel zu einfach.

Ein erfahrener Schauspieler

Jungenhafter Charme