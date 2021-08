Marius Winzeler wurde zum neuen Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) berufen. Der 50-jährige promovierte Kunsthistoriker soll am 1. Oktober sein neues Amt antreten, wie die SKD und das sächsische Kultur- und Tourismusministerium am Dienstag in Dresden mitteilten. Der gebürtige Schweizer folgt damit auf den bisherigen Direktor Dirk Syndram, der Ende August nach 28 Jahren aus dem Dienst des Freistaates Sachsen ausscheidet.

Kulturministerin Barbara Klepsch freute sich, "dass wir mit Marius Winzeler einen national wie international vernetzten Fachmann für ein Herzstück der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das Leben im Residenzschloss gewonnen haben". Winzeler habe gerade in Görlitz und Zittau schon bewiesen, dass er mit künstlerischen und kuratorischen Mitteln die Schätze der sächsischen Museen pflegen und präsentieren und so ganz verschiedene Menschen für die Kultureinrichtungen begeistern könne, erklärte die Ministerin.

Winzeler war von 2001 bis 2008 im Kulturhistorischen Museum in Görlitz tätig. Von 2008 bis 2015 leitete er als Direktor das Städtische Museum in Zittau. 2016 hatte er die Leitung der Sammlung Alter Kunst an der Nationalgalerie Prag in Tschechien übernommen. "Ich freue mich, dass er nach seiner Station in Prag nun auch wieder dienstlich nach Sachsen zurückkommt, wo er längst heimisch ist", so Klepsch. "Mein Dank gilt Dirk Syndram für sein Wirken für das Grüne Gewölbe und die Rüstkammer. Ich bin sicher, dass Marius Winzeler darauf erfolgreich aufbauen wird."