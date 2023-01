Stefan Rhein wurde 1958 in Stuttgart geboren. Er studierte Latein und Griechisch in Freiberg, Heidelberg und Florenz. Nach seiner Dissertation über "Philologie und Dichtung. Melanchthons griechische Gedichte" wirkte er von 1988 bis 1997 als Kustos am Melanchthonhaus Bretten. 1994 übernahm Stefan Rhein im Nebenamt die Leitung der Reuchling-Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 1998 wurde er Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt. Seit 2000 hat Stefan Rhein auch den Vorsitz der kulturtouristischen Initiative "Wege zu Luther e.V." inne.



Seither 1998 verantwortete der Philosoph und Sprachwissenschaftler außer Baumaßnahmen im Umfang von 50 Millionen Euro auch zahlreiche Ausstellungen unter anderem zum 500-jährigen Reformationsjubiläum, das 2017 begangen wurde. Dazu kamen 250.000 Gäste aus aller Welt.



In der edition AKANTHUS erschien sein Buch "Lucas Cranach der Jüngere - Eine biografische Annäherung". Ihn aus dem Schatten seines Vaters herauszuholen, war Anliegen der Landesausstellung 2015 von Sachsen Anhalt - und auch von Stefan Rhein als Chef der Stiftung Luthergedenkstätten, die nun unter dem neuen Namen LutherMuseen Träger von fünf Erinnerungsorten in Eisleben, Mansfeld und Wittenberg ist: das Lutherhaus und das Haus seines Mitstreiters Philipp Melanchthon in Wittenberg, in Eisleben Luthers Geburtshaus und das Museum "Luthers Sterbehaus" sowie Luthers Elternhaus im benachbarten Ort Mansfeld.



Zu Rheins Bilanz gehören ebenso 64 Tagungen, 117 Publikationen.