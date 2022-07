Auf mich persönlich wirkt das etwas aktionistisch. Ich finde es auch nicht günstig, dass man das in dem zeitlichen Umfeld der Documenta mit den dortigen Diskussionen macht. Es auch nicht fair, das in der Sommerpause zu tun, wenn die Stadtobrigen verreist sind und man auch damit rechnen kann, in ein gewisses Sommerloch zu kommen und dadurch möglicherweise eine zusätzliche Aufmerksam generiert für eine Empfehlung.

Unterhalb des Reliefs wurde 1988 ein Bodenplatte als Mahnmal der Judenverfolgung eingelassen. Bildrechte: IMAGO

Auf der anderen Seite ist es aber so, dass das mittelalterliche Objekt an der Stadtkirche ursprünglich eine Aussage hatte, die sich eigentlich maximal mittelbar an Juden gewendet hat, primär aber an die christliche Gemeinde adressiert war. Die sollte davon abgehalten werden, mit "fremden" Glaubensrichtungen in Kontakt zu treten und die einzige, die zu diesem Zeitpunkt 1290 ungefähr infrage kam, wäre der jüdische Glauben gewesen. Das Objekt hatte ursprünglich also eine völlig andere Aussage. Diese wurde verändert mit der Umsetzung, und indem diese Inschrift hinzugefügt wurde, die sich auf eine Schrift Luthers von 1543 bezieht, wo er – in für unsere Verhältnisse völlig inakzeptabler Art und Weise – gegen die Juden hetzt und auch auf die Skulptur Bezug nimmt an der Stadtkirche, um wahrscheinlich eine gewisse Tradition zu konstruieren. Das ist etwas Anderes, als was im 20. Jahrhundert stattfindet.