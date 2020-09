Buchcover - Wolfgang Büscher: "Heimkehr" Bildrechte: Rowohlt Verlag

Die abgeschiedene Hütte, die Henry David Thoreau für zwei Jahre bewohnte, kommt einem in den Sinn. Der amerikanische Schriftsteller schrieb in seinem berühmten Aussteigerbuch "Walden": "Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näherzutreten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hatte."



Büscher formuliert es zurückhaltender, weniger pathetisch: "Ich war nicht mehr einer, der in den Wald geht, ich würde einer aus dem Wald sein." Überhaupt ist sein Buch leiser. Er predigt nicht wie Thoreau, und er will niemanden bekehren. Büscher ist kein Ideologe, er ist Erzähler. "Und wie mit dem Jahrmaß war es mit dem Maß der Tage, mit sanfter Gewalt drückte es mich in seinen Zyklus hinein", schreibt er in seiner vielfach gerühmten, melodischen Prosa. Der Aussteiger sucht ein Leben ohne Ablenkung in der Abgeschiedenheit fern der lauten Stadt.