Wolfgang Joop wuchs in Potsdam auf. Bildrechte: dpa

Die ersten Jahre seiner Kindheit verbringt Joop auf einem Bauernhof am Schlosspark Sanssouci. Diese Potsdamer Zeit behält er in geradezu wunderbarer Erinnerung: "Ich bin auf diesem Bauernhof eben in einer Großfamilie groß geworden. Mit Großeltern, Tanten und Onkels, Mägden, Knechten, so nannte man das damals, das hört sich heute beinahe barock an, aber so war das nunmal. Und wir hatten eine Weißnäherin und eine Buntnäherin, das bedeutete, die Buntnäherin flickte die bunte Wäsche und die Weißnäherin flickte die Bettwäsche."



Um so härter trifft Joop der Weggang nach Braunschweig am Anfang der 50er-Jahre. Er fühlt sich einsam in der neuen Umgebung, zudem ist das Verhältnis zu seinem von ihm als streng empfundenen Vater kompliziert. Der war als vermeintlicher US-Spion lange in der Ostzone und der DDR inhaftiert gewesen.