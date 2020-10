Ich für meinen Teil glaube, dass wir das in Deutschland bisher ziemlich gut geregelt haben, wahrscheinlich weltweit auch am besten.

Seiner Ansicht nach sollte man den politisch Verantwortlichen nicht in den Rücken fallen. Oft spielten dabei auch verschiedene Interessen eine Rolle. "Ich müsste ja auch interessengetrieben sagen, 'Das ist alles nicht so wild, wir müssen jetzt möglichst bald wieder vor die Leute und große Rockkonzerte spielen.' Ich müsste eigentlich von den Interessen her einen ganz anderen Standpunkt einnehmen. Tue ich aber nicht. Weil: Ich hab's begriffen," betont Niedecken im Interview.