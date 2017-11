Populärer DDR-Romanautor Wolfgang Schreyer ist tot

Der DDR-Schriftsteller Wolfgang Schreyer ist tot. Er sei im Alter von 89 Jahren in Ahrenshoop gestorben, sagte Angelika Bruhn vom BS-Verlag in Bargeshagen bei Rostock am Freitag. Im Osten Deutschlands war Schreyer ein populärer Romanautor, während die Leser im Westen ihn kaum kannten. Bekannt wurde er für seine Spannungs- und Tatsachenliteratur.