Vom Lokführer zum Theaterschauspieler

Nach 50 Folgen des Hallenser Polizeiruf 110 gehen die Kommissare Schmücke und Schneider in "Rente" Bildrechte: IMAGO Nach der Schule beginnt er eine Ausbildung zum Lokführer und gründet während der Lehrzeit das Kabarett "Die Zwecken". Er fühlt sich wohl auf der Bühne und wagt ein Vorsprechen: Die Filmhochschule Babelsberg nimmt ihn als Schauspielstudent an - und schasst ihn nach drei Jahren, weil er nebenbei ohne Genehmigung Rollen annimmt. Und da also die Filmkarriere nichts wird, sieht er sich in der Theaterlandschaft um. Und schließlich bietet sich ihm eine neue Möglichkeit: Ein Engagement am Halleschen Landestheater, es ist zwar auch wieder in der Provinz, hält aber viele Rollen bereit.

Wie schon in Zittau, war ich nie der, der eigentlich diese ganzen Ferdinands und Romeos und so hätte spielen müssen. Ich war halt immer der Komiker, // diese klassischen jugendlichen Helden, sind alle mehr oder weniger an mir vorbei gegangen. Wolfgang Winkler

Kompliziertes Verhältnis zu Peter Sodann

Wolfgang Winkler als "Kurt Masur" bei der MDR-Hörspielproduktion "Ratzel speist im Falco" (2009) Bildrechte: MDR/Marco Prosch Als Intendant Horst Schönemann mit seinen Schauspielern nach Berlin geht, lässt er Winkler in Halle zurück, ein herber Schlag. 1980 kommt Peter Sodann als Schauspieldirektor nach Halle. Doch Winkler und Sodann werden nicht richtig warm miteinander. Schließlich kündigt Winkler, es ist das Jahr 1986. Er dreht, synchronisiert und hofft auf eine Anstellung an einem Berliner Theater - umsonst. Aus finanziellen Gründen in den Nachwendewirren geht er zurück an das "neue theater" in Halle. Bis Schönemann sich doch wieder meldet und ihm Dresden anbietet. So wird Winkler mit 50 Jahren Staatsschauspieler in der sächsischen Landeshauptstadt.

Das Fernsehen ruft

Wolfgang Winkler und Tilo Prückner in der ARD-Serie "Rentnercops" Bildrechte: imago/APress Doch dann winkt 1995 das Fernsehen. SAT1 will ihn in der Serie "Kurklinik Rosenau". Hier verdient der Schauspieler an zwei Tagen so viel wie in einem Monat in Dresden, das ist verlockend. Wenig später kommt sie dann: die Rolle des Kommissar Schneider im Polizeiruf 110. Und in dieser Rolle steckt ganz viel von Wolfgang Winkler. Er muss sich nicht verbiegen, wie er sagt.

Er trifft den Ton, er ist immer normal, er ist nie artifiziell. Das ist 'ne große Kunst, so zu spielen. Bei manchen Schauspielern ist es so, da merkt man, aha, jetzt spielen se. Das ist bei dem Winkler nicht, der spricht das so und wie im Leben, und das ist die Kunst, so zu sprechen, dass es sich völlig normal anhört. Jaecki Schwarz