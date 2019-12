Als Intendant Horst Schönemann mit seinen Schauspielern nach Berlin ging, ließ er Winkler in Halle zurück, erneut ein herber Schlag. 1980 folgte Peter Sodann als Schauspieldirektor in Halle, doch Winkler tat sich schwer mit dem neuen Chef. Schließlich kündigte er im Jahr 1986, hoffte erneut auf eine Anstellung an einem Berliner Theater - doch wieder wurde nichts daraus. Aus finanziellen Gründen verschug es ihn in den Nachwendewirren zurück an das "neue theater" in Halle, bis Schönemann sich doch wieder meldete und ihm Dresden anbot. So wurde Winkler mit 50 Jahren Staatsschauspieler in der sächsischen Landeshauptstadt.