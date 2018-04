1.Wussten Sie ...

Sängerin Pascal von Wroblewsky Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

... dass es in der Paulus-Gemeinde in Halle einen Jazz-Gottesdienst gibt, wie ihn sich der Schöpfer des "Sacred Concert", Duke Ellington, vorgestellt hat? Er wollte keine Messe im klassischen Sinn schreiben, als er in den 60er-Jahren den Auftrag erhielt, Musik für die Eröffnung der Grace Cathedral in San Francisco zu komponieren; stattdessen wollte er den Freiheitsaspekt seiner Musik mit kontrastreicher Gospelmusik untermauern.

Das Konzert "Freiheit – Duke Ellingtons Sacred Concert" mit Pascal von Wroblewsky (Gesang), Chor und Bigband der Paulusgemeinde unter der Leitung von Andreas Mücksch und Friedhelm Kasparick (Predigt und Liturgie)

am 22. April 2018, 10 Uhr, Pauluskirche Halle

2. Wussten Sie ...

Les Voice Messengers Bildrechte: Laurent Mignaux

... dass der Jazz seine Anfänge in New Orleans als Instrumentalmusik nahm und die Kriterien des Jazzgesangs bis heute maßgeblich von Instrumenten wie Trompete, Posaune oder Saxophon bestimmt werden? Die französische Formation "Les Voice Messengers" aus Paris präsentiert als Vocal Big Band klassische Arrangements und imitiert dabei sogar Blechbläser. Ihr Spektrum reicht vom Jazz der 50er- und 60er-Jahre und dem Swing bis zurück in die abendländische Vokalpolyphonie des 16. bis 20. Jahrhunderts.

Das Konzert "Les Voice Messengers"

am 27. April, 20 Uhr, Ulrichskirche Halle

3. Wussten Sie ...

Mathilde Toussaint Bildrechte: Manuel Beneito

... dass die Insel La Réunion ein französisches Übersee-Département ist und damit der südlichste Teil der EU? Bekannt wurde die frühere "Ile de Bourbon" durch die hier angebaute Vanille und paradiesische Strände. Die heute 24-jährige Mathilde Toussaint sang hier in Gospelchören, bevor sie nach Barcelona zog, um Sängerin zu werden. Ihre unbefangene Natürlichkeit und ihr dunkles Timbre verzaubern jedes Publikum.

Das Konzert Mathilde Toussaint

am 29. April, 11 Uhr, Händel-Haus Halle

4. Wussten Sie ...

Die Uni-Bigband Halle Bildrechte: Hartmut Reszel

... dass die Uni in Halle seit 25 Jahren eine eigene Bigband hat? Im Mai 1993 stellte sich die Uni-Bigband Halle unter Leitung ihres Gründers Hartmut Reszel erstmals beim Moritzburg Jazzfestival vor; in diesem Jahr feiern sie ihr Jubiläum als wichtigste Bigband Sachsen-Anhalts gemeinsam mit einer international renommierten Jazzsängerin auf der Bühne der Oper in Halle.

Das Konzert Uni-Bigband Halle feat. Shayana Steele (US)

am 1. Mai, 17 Uhr, Oper Halle

5. Wussten Sie ...

Siegfried Schmidt-Joos Bildrechte: Siegfried Schmidt-Joos

... dass alle Diktaturen, die rechten wie die linken, unabhängig voneinander intuitiv erkannten, welche Kunst ihrer Ideologie entspricht – und dass Jazz nicht dazugehörte? Der 1936 in Gotha geborene Siegfried Schmidt-Joos war Kulturredakteur beim "Spiegel", initiierte das "Rock-Lexikon" und schrieb zahlreiche Bücher über Jazz, Rock und Pop. Sein aktuelles Buch handelt von der Rezeption des Jazz in den zwei deutschen Diktaturen und in der frühen Bundesrepublik.

Die Lesung Siegfried Schmidt-Joos: "Die Stasi swingt nicht. Ein Jazz-Fan im kalten Krieg"

am 19. April, 19.30 Uhr, Musikbibliothek Halle

6. Wussten Sie ...

Die US-amerikanische Jazzsängerin Lizz Wright Bildrechte: Jesse Kitt

... dass "einem Song nichts Besseres passieren kann, als von Lizz Wright gesungen zu werden"? (Rolling Stone)