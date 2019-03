Ab dem 24. April wird Halle/Saale wieder Zielort der internationalen weiblichen Jazzszene. Beim Festival "Women in Jazz" gibt es bis zum 1. Mai Konzerte, eine Ausstellung sowie Veranstaltungen mit Künstlerinnen aus Amerika und Europa, so die Veranstalter bei der Präsentation ihres Programmes am Mittwoch. Es ist die 14. Ausgabe des Festivals und einer der kulturellen Höhepunkte der Saalestadt. Erstmals findet es in diesem Jahr auch im Saalekreis statt.

Das Motto lautet in diesem Jahr "Very british - Jazz from the United Kingdom". Sechs verschiedene Musikerinnen aus Großbritannien konnten dafür gewonnen werden. Präsentiert wird laut Veranstalter Ulf Herden die Vielfalt des Jazz, von traditionell bis frei und innovativ.



Vor allem die junge britische Szene zeigt sich in Halle. Laut Herden ist diese besonders spannend: häufig mit Migrationshintergrund, arbeiten die Musikerinnen losgelöst von Labels und betreiben sogar eigene Veranstaltungsstätten, um ihre musikalischen Vorstellungen auszuleben. Musikalische mischen sie Jazz mit progressivem Rock, Hip Hop oder der Musik der karibischen und afrikanischen Diaspora, so Herden.