Die fünfzehnte Ausgabe von "Women in Jazz" in Halle an der Saale kann wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden – doch das Festival geht neue, virtuelle Wege. Auf der Website des Veranstalters startet ein alternatives Festival-Programm: Zum einen sind Konzertmitschnitte der Künstlerinnen abrufbar, zum anderen gibt es mit dem Projekt "Next Generation Virtuell" einen Publikumsentscheid darüber, welche Nachwuchsmusikerinnen im kommenden Jahr zum Festival eingeladen werden. Darüber hinaus können Nutzerinnen und Nutzer virtuelle Ausstellungen und Filme sehen.