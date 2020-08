Im Mai konnte das Festival wegen Corona nicht stattfinden, doch nun wird das "Women in Jazz - Replacement - Festival" vom 29. August bis zum 9. September 2020 nachgeholt. Zwölf Konzerte sind geplant sowie ein Jazz-Gottesdienst, zwei Stadtrundgänge und der SWH-SAALEJAZZ. Für seine mutigen Pläne erntete Veranstalter Ulf Herden viel Respekt und Zuspruch, denn natürlich muss das Festival in Pandemie-Zeiten umgängliche Auflagen einhalten. Möglich macht das auch die große Solidaritätswelle: Zum Glück konnten viele Musikerinnen einreisen, das Publikum gab keine Karten zurück, kein Sponsor sprang ab und weil viele Konzerte nun als Open-Air-Veranstaltungen gelöst werden, stellt das Goethe-Theater Bad Lauchstädt die komplette Bestuhlung in den Kurpark.

Motto: Jazz from America and Europes best Jazz Musicians

Unter dem Titel "Jazz from America and Europes best Jazz Musicians" präsentiert "Women in Jazz" ein hochkarätiges Programm, das trotz Corona international bleibt. Künstlerinnen wie die norwegische Sängerin Silje Nergaard oder Pascal von Wroblewsky unterstreichen das. Außerdem zu Gast sind die chilenische Saxofonistin Melissa Aldana, die brasilianische Sängerin Viviane De Farias, die polnische Jazzbassistin Kinga Glyk oder die kubanische Violinistin & Sängerin Yilian Cañizares.

Fokus auf die "Next Generation"