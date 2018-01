Interview Was Woody Allen Diane Keaton zu verdanken hat

Schon als kleines Kind habe ich die Leute zum Lachen gebracht. In der Schule oder im Kino. Ich war immer lustig. Keine Ahnung warum. Niemand in meiner Familie war lustig, keiner hatte eine theatrale Ader. Als wir uns in der Schule alle entscheiden mussten, was wir für einen Weg einschlagen wollen – einer meiner Freunde wollte Anwalt werden, der andere Arzt oder Lehrer oder Architekt – hatte ich keine Ambitionen in irgendeine Richtung. Aber ich war eben lustig. Hätte ich dieses Talent nicht gehabt, wäre ich heute vermutlich Kellner, Fahrstuhl-Boy oder Verkäufer. Ich hatte Glück, ich musste meine Berufung nicht finden, sie hat mich gefunden.