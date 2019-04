Auszeichnung World Press Photo 2019 – Das sind die Preisträger

Mit der Auszeichnung "World Press Photo" werden jährlich die Fotografen geehrt, die einen Blick über die geschriebene Pressenachricht hinaus ermöglichen. Die Hauptauszeichnung bekam 2019 der Fotograf John Moore für ein Bild von der Grenze zwischen den USA und Mexiko, das die restriktive Einwanderungspolitik unter US-Präsident Trump symbolisiert. Insgesamt gibt es bei der Auszeichnung acht Preiskategorien, teilweise unterteilt in Einzebilder und Serien. In diesem Jahr wurden 78.801 Fotos von 4.738 Fotografen eingereicht. Die Gewinner wurden am 11. April bei einer Show in Amsterdam bekannt gegeben. Vergeben wird die Auszeichnung von der unabhängigen World Press Photo Foundation, die 1955 in den Niederlanden gegründet wurde.