Natürlich lege sie, sagt Kunkel-Razum, an Whats-App-Nachrichten nicht den gleichen Maßstab wie an einen Aufsatz oder ein Bewerbungsschreiben an. Aber wenn die Rechtschreibfehler überhand nehmen, der Text mangels Zeichensetzung jede Struktur verliere, brauche man auch länger zu verstehen, was der Absender möchte. Auch kryptische Textnachrichten machen sie deshalb sauer, "weil es meine Zeit frisst", sie zu verstehen.



Übrigens waren es eben jene Effizienzgründe, die einmal dazu führten, dass nach der Deutschen Reichseinigung von 1871 eine einheitliche deutsche Orthografie eingeführt wurde. Ein schludriger Sprachgebrauch im Briefverkehr zwischen Firmen wurde als ökonomisches Hemmnis erkannt. Als äußerst praktisch und effizient gilt es heute, komplexe Gefühlslagen in Textnachrichten auf ein Emoji schrumpfen zu lassen. Könnte die Devise also nicht zukünftig sein: Wer die Rechtschreibung nicht beherrscht, schreibt einfach in Bildern?