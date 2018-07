Doch so originell wie in diesem neuen Film, so überschäumend einfallsreich, so märchenhaft sind sie ihrem Publikum noch nie präsentiert worden.

Der Film, von dem Lackschéwitz spricht, heißt "Yellow Submarine" und ist gerade in die Kinos gekommen. Ein Trickfilm – weit jenseits damaliger Disney-Kreationen und Konventionen. Die Beatles treten im Vergleich zu ihren vorherigen beiden Filmen kaum leibhaftig in Erscheinung, haben mit dem Projekt an sich wenig zu tun. Dennoch weht ihr revolutionärer Geist in Wort, Musik und Gestaltung durch "Pepperland".

"Man suchte einen Entwerfer in London, konnte niemanden finden. Und jemand, der meine Zeichnungen kannte aus Zeitschriften, aus Büchern, rief mich an und fragte, ob ich nicht Lust hätte", erinnert sich Heinz Edelmann. Eigentlich, so der Grafiker, habe die Arbeit nur zweieinhalb Monate dauern sollen. "Hätte ich gewusst, das ein Jahr draus geworden ist, hätte ich vielleicht doch erstmal drüber nachgedacht."

Zum anderen treten die Fab Four leibhaftig in der Schluss-Sequenz des Films auf. "All together now" –"Alle zusammen jetzt": Wie "Pepperland" ist auch das eine schöne Illusion. Das nächste Album der Beatles "Let it Be" ist ihr letztes. Als es im Mai 1970 veröffentlicht wird, existiert die Band schon nicht mehr.