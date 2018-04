Sie sagen, der Abend war dennoch sehr sehenswert. Wie sah denn dieses "sehenswert" aus?

Andreas Kriegenburg setzt auf eine Mischung aus Choreografie und klassischem Spiel. Der pure García Lorca mit seiner beeindruckenden, bildhaften Sprache wird in allegorischen Bildern getanzt, in stimmungsvollen Gesängen gebadet und fast ein bisschen manieriert vorgetragen. Das ist sehenswert. Dann gibt es natürlich die für den Spanier Lorca offenbar obligatorischen Bewegungsübungen mit sehr vielen Wäschestücken. Die Frauen im Stück sind halt Wäscherinnen. Das ist wie mit den Birken bei Tschechow: man hofft, dass es ohne geht, und dann stehen doch wieder welche da. Dabei ist Harald Thors Bühne alles andere als naturalistisch: ein weißer Sperrholzkasten, darin ein kleinerer, bewegbarer Kasten: die Wohnung von Yerma und ihrem Mann Juan. Auf deren Rückseite noch mehr kleine Quader: die Arbeitsplätze der Wäscherinnen. Eine sterile, grell geleuchtete Welt, in der alle ein bisschen wie Gefangene wirken. Alles wirkt wie eine große Metapher - Yerma und die Wäscherinnen, gefangen im Frauenbild eines Landes vor unserer Zeit.

Welche Themen sind es denn, die Sie in dieser Inszenierung vermisst haben?

"Yerma": Die Wäscherinnen brechen aus ihrer Rolle aus Bildrechte: Sebastian Hoppe Antwort: Kurz nach der Pause ist auf der Bühne zu erleben, wie nah das Stück eigentlich dran ist an der Jetztzeit. Die zwölf Frauen, die bis dahin eher wirkten wie eine bloße visuelle und akustische Dekoration, trugen nun rote Kleider und schminkten sich die Lippen grellrot. Dann ging es raus aus den Rollen, raus aus dem Textbuch und rein in eine andere Ebene! Aus den grauen 30er-Jahre-Muttermäusen wurden plötzlich junge Frauen von heute. Betty Freudenberg, eine dieser Wäscherinnen, verweigert sich und tönt wütend los, was das denn für eine blöde Idee des Regisseurs sei, so sehe doch kein Individualismus aus! Zudem, alle mit demselben Lippenstift! Sie würden Herpes bekommen, und überhaupt sei dies ja eher fiese Gruppendynamik und wohl nicht das Frauenbild, um das es gehe. Und Gina Calinoiu als Dolores machte direkt weiter: Für die Szene mit einer Zigeunerin habe man natürlich sie, die rumänische Schauspielerin, ausgewählt. Es war der Moment, in dem die ganze Inszenierung endlich mal kurz und humorvoll aufflackern ließ, wo unsere schmutzige Wäsche hängt.

Bleiben wir bei den heutigen Themen: Wo hängt denn unsere "schmutzige Wäsche"?

"Yerma" am Staatsschauspiel Dresden Bildrechte: Sebastian Hoppe Yerma ist kinderlos und wird bei García Lorca fast wie eine Aussätzige behandelt. Ich bin überzeugt davon, dass das für viele Frauen auch heute noch ein Thema ist, denn kinderlose Frauen werden ja durchaus nicht gleichbehandelt. Yerma hat aber nicht nur Lust auf ein Kind, sie hat auch körperlich Lust. Wie steht es darum heute, in Zeiten von #metoo und immer neuen Fällen von männlichem Fehl- und Machtverhalten, auch am Theater? Genau da sind wir ja in den eben erwähnten Momenten, in denen die Wäscherinnen aus ihren Rollen treten. Aber eben nur ganz kurz, und ich hätte mir davon eben mehr gewünscht. Mal ganz brutal gesagt, interessiert mich das Leiden einer Spanierin in den 30er Jahren vergleichsweise wenig, wenn ich sehe, dass sich ein junges, spielfreudiges, hauptsächlich weibliches Ensemble in so einem Stück auf der Bühne befindet. Mehr Heute, weniger Gestern. Weil, um mal im Bilde zu bleiben, die schmutzige Wäsche von damals zwar gewaschen sein mag, aber sauber ist sie noch nicht.

Das Gespräch führte Constanze Kittel für MDR KULTUR. Weitere Vorstellungen finden am 30. April statt, und am 3. und 19. Mai.