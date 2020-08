Ein langer Workshop Tag liegt fast hinter ihnen: Susi Evans und Szilvia Csaranko blicken in den Kreis der Teilnehmer. Etwa 15 Personen sitzen mit ihren Instrumenten zusammen – auf Abstand – überdacht von einem weißen Zelt. Fast sieht es feierlich aus auf dem Beethovenplatz von Weimar. "Das klingt besser als ich dachte", sagt Evans. Sie überlegt kurz, denn es gibt viele Trompeten und zwei Saxophone in der Gruppe. Andere Instrumente fehlen im Workshop. "Wir wollen offen sein für alle Instrumente – Geigen, Cellos, Bass, usw. Aber ich denke, es klingt gut in der Kombination."

Von der Klassik zum Klezmer

Susi Evans unterrichtet Klezmer-Musik, genauso wie Szilvia Czaranko, die mit dem Akkordeon vertreten ist. Czaranko stammt aus einer klassischen Musikerfamilie und hat erst später den Zugang zum Klezmer gefunden, wie sie MDR KULTUR erzählt: "Wir stammen aus Ungarn, ich hab mein ganzes Leben lang klassische Musik gelernt, Pianistin."

Szilvia Czaranko (l.) und Susi Evans präsentieren beim Yiddish Summer Lieder des Klezmber-Klarinettisten Dave Tarras. Bildrechte: MDR / Blanka Weber Erst spät habe sie die Sehnsucht nach den eigenen Wurzeln entdeckt und begonnen, sich mit ungarischer Volksmusik und auch anderen osteuropäischen Volksmusik-Stilen auseinanderzusetzen. "Ich bin dabei automatisch über Klezmer gestolpert und dabei geblieben, weil es mich so mitgerissen und so angesprochen hat. Es ist was ganz Besonderes."



Susi Evans ist eigentlich ausgebildete klassische Klarinettistin. Klezmer-Musik habe sie das erste Mal auf einer Reise in Ungarn gehört: "Ich hatte keine Ahnung davon, nie damit zu tun gehabt. Ich wusste nicht, dass dieses Instrument gleichzeitig singen, lachen und weinen kann – von da an, wollte ich mehr wissen", sagt Evans. Sie gründete mit anderen das "London Klezmer Quartett". Auch Szilvia Czaranko ist in einem großen Band-Projekt involviert: "Klez we can".

Neues Programm zur Eröffnung

Gemeinsam wollten die beiden Musikerinnen eigentlich auf Tournee sei – so war der Plan vor einem halben Jahr. Doch durch die Corona-Krise kam alles anders: Weil Susi Evans nicht mehr nach London zurückkehren konnte, wo sie lebt, blieb sie kurzerhand in Deutschland. Mit ihrer Musikerkollegin widmete sie sich einem neuen Programm, das beide erstmals vor Publikum zur Eröffnung des Yiddish Summer spielten, die dieses Jahr in Eisenach stattfand. Csaranko erklärt: "Unser Programm stammt aus dem Repertoire eines Klarinettisten, einer echten Legende. Sein Name ist Dave Tarras. Er immigrierte von Osteuropa in die USA. Und durch einen großen Zufall war er ausgerechnet in Erfurt."

Für seine Musik hätten sie sich entschlossen, weil sie so vielseitig sei, so die Musikerin weiter. "Er hatte so viele Stile des Klarinettenspiels parat: den griechischen, den ukrainischen, polnischen, Moldawischen. In den USA wurde er dann bekannt für jiddischen Swing."

Mit dessen Musik im Gepäck ist das Duo jetzt einige Tage in Thüringen zu Gast beim Yiddish Summer. Dort unterrichten sie Workshops, geben Konzerte – und wollen das vermitteln, was ihnen so viel Freude macht: Klezmer-Musik.