Am Donnerstag ist der Yiddish Summer Weimar in seine 20. Jubiläumsausgabe gestartet. Dieses Jahr finden die Konzerte und Workshops draußen statt. Für jedes Event muss man sich vorab anmelden. Der Leiter des Festivals, Alan Bern, sagte MDR KULTUR, die Gesundheit der Menschen habe oberste Priorität. Deswegen gäbe es auch kein großes Eröffnungskonzert.

Festivalleiter des Yiddish Summers Weimar: Musikwissenschaftler Alan Bern Bildrechte: dpa

Zudem können dieses Jahr keine Gäste und Künstler aus den USA anreisen. Dennoch verliere das Festival keinesfalls an Internationalität, versichert Bern, der selber Komponist, Pianist und Akkordeonist ist: "Wir haben Menschen eingeladen, die Konzerte geben und Workshops machen, die schon lange Zeit beim Yiddish Summer Weimar präsent sind. Ich kann sagen, dass sie ihre Ausbildung beim Yiddish Summer Weimar bekommen haben."



Bern ist überzeugt, dass mittlerweile in Berlin viele der besten jiddischen Künstler leben, die aus Russland, Lettland und den USA gekommen sind. "Sie haben dort eine Community aufgebaut, die auch ihre Wurzeln in Weimar hat."