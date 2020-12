Die Idee, sein Erfolgsbuch noch einmal als Graphic Novel aufzubereiten, sei von dem Belgier David Vandermeulen und dem Franzosen Daniel Casanave an ihn herangetragen worden, erklärt Yuval Noah Harari im Interview. Beide Künstler sind tatsächlich Profis darin, anspruchsvolle Inhalte in diese, in ihren Heimatländern so populäre Form zu packen. Harari war von der Idee begeistert, "weil ich denke, es ist wichtig die Wissenschaft einem größeren Publikum näher zu bringen, das sich normalerweise nicht mit Naturwissenschaften beschäftigt. Wenn man den Versuch nicht unternimmt, entsteht eine Lücke, ein offener Raum für lächerliche Verschwörungstheorien", so der Historiker.

Erfundene Wirklichkeiten

Wissenschaftliche Erkenntnis ist das Einzige, was Harari an einigermaßen gesicherter Wahrheit gelten lässt. Ansonsten ist die Welt für den israelischen Historiker weitestgehend ein Konstrukt aus Mythen, Legenden und sehr viel Aberglauben. "Wenn 1000 Leute einen Monat lang an eine erfundene Geschichte glauben, nennt man das Fake News. Wenn eine Milliarde 1000 Jahre daran glauben, nennt man das Religion", fasst er kurz zusammen. Andere erfundene Wirklichkeiten, deren reale Existenz wir gemeinhin nie in Frage stellen, sind etwa die Staaten, Währungen oder Unternehmen. "Das Problem ist nicht, Geschichten zu erzählen, sondern alle anderen davon zu überzeugen, dass sie dran glauben. Wenn es aber funktioniert, verschafft es Sapiens enorme Macht, denn es sorgt dafür, dass Millionen Fremde für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten", so eine der Grundaussagen. Der Historiker Yuval Noah Harari Bildrechte: imago images/ZUMA Press

Was hat das alles nun mit der Entwicklung der Menschheit an die Spitze der Nahrungskette zu tun? Die Antwort: Es ist genau diese Fähigkeit, die den homo sapiens gegenüber allen anderen Spezies – einschließlich des Neandertalers – weit überlegen macht. Denn auf der Grundlage solcher erfunden Wirklichkeiten – und mögen sie noch so verrückt klingen – schließen sich Menschen zu größeren leistungsfähigen und arbeitsteiligen sozialen Verbänden zusammen. Eine Erfindung der Steinzeit, als unsere Vorfahren vor vielleicht 70.000 Jahren anfingen, sich am Lagerfeuer alle möglichen Geschichten zu erzählen und darüber Gemeinschaft und Vertrauen herstellten.

Heute nennt sich das Storytelling. Darin bringen es der Belgier David Vandermeulen und der Franzosen Daniel Casanave zur Meisterschaft. Immer wieder öffnen die Autoren Sidekicks, in denen kleine Geschichten in der Geschichte erzählt werden. Das Buch wimmelt nur so von schrägen Einfällen und witzigen Figuren. Blick in den Comic "Sapiens – Der Aufstieg" Bildrechte: C. H. Beck Verlag

Unterhaltsame Nebenfiguren

So treffen die beiden Hauptprotagonisten, Harari selbst und seine Nichte Zoe, auf ihrer Reise rund um den Globus den als Superheld gestylten Doktor Fiktion. Daneben kommt als Verkörperung wissenschaftlicher Vernunft einer indischen Biologin namens Saraswati eine wichtige Nebenrolle zu. Schließlich tritt am Ende die ziemlich kämpferische New Yorker Polizistin Detective Lopez auf, die die zwei Steinzeit-Sapiens Bill und Cindy vor Gericht bringen will. Angeblich handelt es sich bei ihnen um die größten Serienmörder aller Zeiten: Schuld am Aussterben der großen Säugetiere-Arten wie dem Mammut, dem Säbelzahntigers oder dem Riesenkänguru.

Wenn man das massenhafte Artensterben in Australien und Amerika und die kleineren Artensterben in Afrika und Asien nehmen, als Homo Sapiens sich dort ausbreitete, so kann es nur eine Schlussfolgerung geben, nämlich dass diese Welle menschlicher Eroberungen eine der schlimmsten und rasantesten Katastrophen war, von dem das Tierreich heimgesucht wurde! Yuval Noah Harari, Historiker und Schriftsteller

Wie der Jahrhundertprozesse gegen das Steinzeitpärchen ausgeht, wird natürlich nicht gespoilert. Klar ist aber, dass in dieser wirklich phantasievoll erzählten und in bester französisch-belgischer Manier gezeichneten Graphic Novel mindestens genauso viel Gegenwart wie Vergangenheit steckt.