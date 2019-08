Filmmusical Was den "Zauberer von Oz" zum Meilenstein der Kinogeschichte machte

Ein wirklich sehr heftiger Sturm ist das. Er trägt muhende Kühe fort, gackernde Hühner und strickende ältere Damen. Auch ein Ruderboot, in dem zwei Männer sitzen, die freundlich grüßen. All das sieht Dorothy an ihrem Fenster vorbeifliegen. Was natürlich alles andere als selbstverständlich ist und nur geht, weil das Häuschen, in dem das Mädchen gemeinsam mit ihrem Hund steckt, gleichfalls durch die Luft getragen wird. Bis es endlich landet. Im Wunderland Oz.

Die Vorlage des Filmmusicals "Der Zauberer von Oz" stammt von Lyman Frank Baum. 1900 wird das Buch erstmals veröffentlicht, entwickelt sich zu einem Bestseller und erlebt diverse Fortsetzungen. Baum erkennt auch das filmische Potential seiner Geschichten und ruft die "Oz Film Manufacturing Company" ins Leben, verantwortlich für Arbeiten wie "The Patchwork Girl Of Oz" von 1914 oder "His Majesty, The Scarecrow Of Oz" aus dem gleichen Jahr. Nur – das Publikum nimmt die Filme nicht an.