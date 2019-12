Das für umstrittene Aktionen bekannte "Zentrum für politische Schönheit" hat am Mittwoch sein aktuelles Projekt einer im Berliner Regierungsviertel installierten Stahlsäule zum Gedenken an NS-Opfer abgebrochen und sich für die Aktion entschuldigt. Die Stahlsäule ist derzeit verhüllt und die Internetseite zur Aktion abgeschaltet. Auch ein für Samstagnachmittag in Zusammenhang mit der Aktion angekündigter sogenannter Zapfenstreich wurde abgesagt.