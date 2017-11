Das Holocaust-Mahnmal in Berlin Bildrechte: dpa

Höcke ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag und Chef des Thüringer Landesverbandes. Der ehemalige Geschichtslehrer hatte schon mehrfach mit seinen Äußerungen für Empörung gesorgt. So soll er 2011 und 2012 nationalsozialistisches Gedankengut unter dem Namen Landolf Ladig in NPD-Zeitschriften veröffentlicht haben. Abschließende Beweise dafür gibt es nicht, Höcke selbst hat eine Urheberschaft der Texte mehrfach abgestritten. 2014 forderte er in einer internen Mail die Abschaffung des Paragrafen zur Holocaustleugnung (§ 130 StGB). Gegenüber ausländischen Medien bezeichnete er es als Problem, "dass man Hitler als das absolut Böse darstellt". In der "Dresdner Rede" sagte Höcke im Ballhaus Watzke wörtlich: "Wir Deutschen sind das einzige Volk, das sich ein Denkmal der Schande ins Herz gepflanzt hat." Durch die permanente Aufarbeitung des Holocaust werde "die Geschichte, die deutsche Geschichte mies und lächerlich gemacht. So kann es und darf es nicht weitergehen. Und so wird es nicht weitergehen, liebe Freunde."